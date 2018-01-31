مقتل 3 أشخاص جراء تحطم مروحية في كاليفورنيا

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤولون إن 3 أشخاص لقوا حتفهم، الثلاثاء، عندما سقطت طائرة هليكوبتر على منزل في منطقة نيوبورت بيتش في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وذكر مطار جون وايني على تويتر أن الطائرة الهليكوبتر كانت تقل 4 أشخاص عندما وقعت فوق المنزل على بعد نحو 1.6 كيلومتر من المطار.

وأفادت شرطة نيوبورت بأن 3 أشخاص قتلوا في الحادث الذي وقع بعد الظهر. ولم يتضح على الفور إن كان القتلى الثلاثة جميعاً من ركاب الطائرة أم أن من بينهم شخصاً تصادف وجوده على الأرض.

وقالت الشرطة إن الحادث شمل 5 أشخاص إجمالاً بينهم 4 كانوا على متن الطائرة وشخص على الأرض.