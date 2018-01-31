سفراء مجلس الأمن يطلعون على أدلة انتهاك إيران لالتزاماتها الدولية

الشارقة 24 – واس:



قام سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بزيارة إلى قاعدة أناكوستيا بولينغ المشتركة في العاصمة واشنطن اليوم الثلاثاء، للاطلاع على أدلة مباشرة على انتهاكات إيران لالتزاماتها الدولية.



وأشار بيان صحافي للخارجية الأميركية، أن هذه الزيارة تأتي في وقت تبحث فيه هيئات عدة تابعة للأمم المتحدة عدم امتثال إيران لقرارات مجلس الأمن الدولي.



ونقل البيان عن مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي قولها "أردنا أن نأتي بأعضاء مجلس الأمن للاطلاع على المواد وليتمكنوا من أن يتخذوا القرار بأنفسهم، ما رآه المجلس اليوم يوضح برأينا زيادة الأدلة على تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها الدولية، مؤكدة أن العدوان الإيراني يشكل تهديداً، ليس لجيرانه فحسب، بل للعالم أجمع وأن إيران لا تستطيع أن تفلت أكثر بهذا السلوك غير القانوني، وسوف تواصل الولايات المتحدة الكشف عن تصرفات إيران في كل فرصة ممكنة حتى تغير مسارها وتلتزم بتعهداتها.