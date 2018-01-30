مؤتمر سوتشي يدعم وحدة أراضي سوريا

الشارقة 24 – رويترز:



دعا المشاركون في مؤتمر السلام السوري في روسيا إلى احترام وحدة أراضي سوريا، مؤكدين أن الشعب السوري بمفرده هو من يقرر شكل حكومته، وذلك وفقا للبيان الختامي للمؤتمر.



وتستضيف روسيا، المؤتمر الذي يطلق عليه اسم (مؤتمر الحوار الوطني السوري) في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود والذي تأمل أن يطلق إشارة البدء لمفاوضات حول وضع دستور جديد لسوريا بعد الحرب.



وقال البيان إن المشاركين اتفقوا على "مبادئ أساسية" يرونها ضرورية لإنقاذ سوريا بعد سبع سنوات تقريبا من الحرب، وأقروا مسارا "ديموقراطيا" للبلاد من خلال الانتخابات.