وفد المعارضة السورية يقاطع مؤتمر "سوتشي"

الشارقة 24 – رويترز:

قال أحمد طعمة رئيس وفد المعارضة السورية إن الوفد قاطع مؤتمر السلام السوري الذي ترعاه روسيا في منتجع سوتشي، الثلاثاء، بسبب عدم تحقيق موسكو لوعود قطعتها فيما يتعلق بإنهاء قصف المدنيين وإزالة أعلام النظام السوري من لافتات المؤتمر وشعاره.

وقال طعمة في تسجيل فيديو حصلت رويترز على نسخة منه "فوجئنا بأن أيا من الوعود التي قطعت لم يتحقق منها أي شيء، فلا القصف الوحشي على المدنيين توقف، ولا أعلام النظام أزيلت عن لافتات المؤتمر وشعاره، فضلا عن افتقاد أصول اللياقة الدبلوماسية من قبل الدولة المضيفة".

وأضاف في الفيديو الذي تم تسجيله في مطار سوتشي "لذا قرر الوفد عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي ومقاطعته والعودة إلى أنقرة، بينما سيبقى الوفد التركي في سوتشي حاملا مطالبنا ساعيا لتحقيقها".