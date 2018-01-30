2.83 مليون حالة إصابة بالأنفلونزا في اليابان خلال أسبوع

الشارقة 24 – وام:



أعلنت وزارة الصحة اليابانية، أن أعداد المصابين بالأنفلونزا خلال أسبوع واحد بلغ رقماً قياسياً قدر بـ 2.83 مليون حالة، وهو أعلى رقم منذ بدء جمع البيانات في العام 1999.



وتسبب تفشي المرض بين الأطفال واليافعين في إغلاق مؤقت لنحو 108 مدارس و5 آلاف و737 فصلاً دراسياً في أرجاء اليابان، وإصدار السلطات تحذيرات متتالية للشعب لتوخي الجذر.



وبلغ عدد المصابين بالأنفلونزا حسب الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات 590 ألفا ومن 10 إلى 19 سنة 400 ألف، وفي الأربعينيات 290 ألفاً، وبين الأطفال ما دون 5 سنوات 270 ألفاً.