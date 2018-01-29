استقالة نائب مدير "التحقيقات الفدرالي" الأميركي

أندرو مكابي نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "إف. بي. آي"

الشارقة 24 – وكالات:



قدم أندرو مكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف. بي. آي" الإثنين استقالته من منصبه، قبل أسابيع من موعد تقاعده المتوقع، على خلفية انتقادات وجهها إليه الرئيس دونالد ترامب.



وتعرض أندرو ماكابي في الأشهر الاخيرة لانتقادات متكررة من قبل ترامب ومسؤولين جمهوريين يتهمونه بأنه قريب من الديموقراطيين.



وانتقد ترامب علنا وزير العدل جيف سيشنز لعدم إقالته أندرو ماكابي عندما كان مديراً مؤقتاً.



واتهم الرئيس ترامب ماكابي بأنه صديق للمدير السابق لـ "إف بي آي" جيمس كومي الذي أقاله. واتهم زوجة ماكابي بأنها على اتصال بهيلاري كلينتون منافسته السابقة في الاقتراع الرئاسي.



واستقالة ماكابي فورية المفعول، لكن سيبقى اسمه على سجل موظفي الشرطة الفدرالية حتى مارس لأسباب إدارية.