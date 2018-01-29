36 قتيلاً بسقوط حافلة في قناة مائية في الهند

الشارقة 24 – وام:



قتل 36 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان، فضلاً عن فقدان نحو 10 آخرين، بحادث سقوط حافلة لنقل الركاب في إحدى القنوات المائية بولاية البنغال الغربية شمال شرق الهند.



و ذكر مصدر في شرطة الولاية، أن الحادث وقع صباح الإثنين، عندما انقلبت حافلة للركاب تقل على متنها أكثر من 50 شخصاً من فوق جسر لتسقط في قناة غوبرا في منطقة باليرغات بمقاطعة مرشد آباد التابعة لولاية البنغال الغربية .



وتمكنت عناصر الإغاثة من إخراج الحافلة من وسط مياه القناة بواسطة أربع رافعات، وتم انتشال 36 جثة تم التعرف على سبعة منها حتى الآن، فيما تحاول الأطقم الطبية التعرف على باقي جثث الضحايا .



وأمرت حكومة ولاية البنغال الغربية، بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث المأساوي.