30 دولة تراقب الانتخابات الرئاسية في روسيا

الشارقة 24 – وام:



كشفت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، عن تقديم حوالي 30 دولة طلبات للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.



وقالت إينغيبيورغ غيسلادوتير رئيسة مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة في تصريح نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية: إن المنظمة تسلمت طلبات من 30 دولة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، مشيرة إلى حاجة المنظمة الأوروبية إلى نحو 500 مراقب في الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب مساحة الاتحاد الروسي الكبيرة.



وستجرى الانتخابات الرئاسة في روسيا في 18 مارس المقبل.