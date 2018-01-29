ألمانيا تفتح نهر الراين أمام حركة الشحن

الشارقة 24 – رويترز:

قالت السلطات الألمانية إنها أعادت فتح نهر الراين أمام حركة الشحن، الإثنين، بعد تراجع منسوب المياه.

كانت السلطات علقت حركة الشحن في الراين الأسبوع الماضي بعدما تسببت الأمطار وذوبان الثلوج في ارتفاع منسوبه.

وذكرت هيئة مراقبة فيضان النهر أن المياه ارتفعت بشدة في شمال ألمانيا في مطلع الأسبوع لكن المستويات انخفضت بشكل واضح مما سمح للسفن بالإبحار، وأضافت أن بعض القيود على سرعة السفن لا تزال سارية في شمال البلاد.

ويتسبب ارتفاع المياه في صعوبة إبحار السفن تحت الجسور.

والراين طريق مهم لشحن السلع الأولية ومن بينها المعادن والفحم ومنتجات البترول مثل وقود التدفئة، كما أنه طريق مهم للواردات السويسرية.