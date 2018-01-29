مسلحون يهاجمون أكاديمية عسكرية في كابول

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

شن مسلحون، الإثنين، هجوماً على أكاديمية عسكرية في كابول، وفق ما أفادت به مصادر أمنية أفغانية، في اعتداء أخير ضمن سلسلة من أعمال العنف المستمرة التي تضرب العاصمة الأفغانية.

وأشار المصدر إلى أن بعض مهاجمي أكاديمية مارشال فهيم العسكرية قد قتلوا، مضيفاً أنهم فشلوا في اقتحام الأكاديمية ودخولها.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد إنه حدث إطلاق رصاص وصواريخ، لكن الآن ساد الهدوء.

وقال شهود إنهم سمعوا عدة أصوات انفجارات وإطلاق رصاص حوالي الساعة الخامسة صباحاً في الأكاديمية التي تقع عند أطراف كابول، حيث يتم تدريب الضباط من ذوي الرتب العالية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.