ترامب: سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية مع الولايات المتحدة غير منصفة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية مع الاتحاد الأوروبي "غير منصفة"، محذراً من أن مشاكله الكثيرة مع بروكسل قد تتحول إلى شيء كبير جداً.

وقال ترامب لقناة (آي تي في) البريطانية: "لا يمكننا ادخال بضائعنا إلى بلدان التكتل، هذا صعب جداً، ومع ذلك هم يرسلون بضائعهم إلينا، بدون ضرائب أو يدفعون ضرائب قليلة جداً، هذا أمر غير منصف إلى حد كبير".

وأضاف "لدي الكثير من المشاكل مع الاتحاد الأوروبي، وقد تتحول إلى شيء كبير جداً من هذه الناحية التجارية".

وأطلق ترامب تحذيراته خلال مقابلة تلفزيونية شاملة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.