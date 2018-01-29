وفاة 37 طفلاً جراء الأنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة

الشارقة 24 – وام:

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية في أميركا عن وفاة 37 طفلاً بسبب الأنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة.

وبحسب معطيات المركز الصادرة اليوم فإن الأنفلونزا الموسمية تم تسجيلها في 39 ولاية أميركية وكذلك إقليم بورتريكو في جزيرة غوام.

وقال رئيس المركز دين جرنيغان في تصريح "نحن نتوقع مزيداً من الوفيات كما جرى في مواسم أخرى صعبة مشيراً إلى أنه خلال عامي 2014 -2015 توفي 148 طفلاً بسبب الأنفلونزا في الولايات المتحدة".

وأوضح جرنيغان أن ما يحدث الآن شبيه بما وقع قبل ثلاث سنوات عندما أصيب 34 مليون شخص موضحاً أن 710 آلاف تم نقلهم إلى المستشفى حينذاك.