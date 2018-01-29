استطلاع رأي يرجح إجراء جولة إعادة لانتخابات الرئاسة القبرصية

الشارقة 24 – رويترز:

من المحتمل أن يجري القبارصة جولة إعادة للانتخابات الرئاسية الأحد المقبل، حيث يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس فقد الأغلبية المطلقة اللازمة لإجراء انتخابات مباشرة.

وحصل أناستاسياس على ما بين 38 إلى 42% من الأصوات في الجولة الأولى، بحسب أرقام محطة "آر آي كي" الرسمية، وأذاعت محطات تلفزيونية خاصة نتائج مماثلة بعد انتهاء عملية التصويت مساء الأحد بناء على استطلاع آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع.

ومن المرجح أيضاً أن يخوض المرشح ستافروس مالاس جولة الإعادة بحصوله على ما يتراوح بين 27 و31% من الأصوات.

وحل نكولاس بابادوبولوس في المركز الثالث.

ويجري اختيار الرئيس في قبرص بالانتخاب المباشر، ويتولى الرئيس مهمة تعيين مجلس الوزراء فيما يضطلع البرلمان فقط بدور رقابي.