فوز الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو بولاية ثانية

الشارقة 24 – وكالات:

تقدم الرئيس الفنلندي المنتهية ولايته، ساولي نينيستو، في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، حسبما أظهرت النتائج الأولية.

وفاز نينيستو بـ 46.4% من الأصوات، تلاه منافسه بيكا هافيستو بـ 11.2% من الأصوات.

وحصل كل من لورا هتاساري، من الحزب الفنلندي القومي الشعبوي، والسياسي المخضرم من حزب الوسط بافو فايرينين، وهو مرشح مستقل على 6% من أصوات الناخبين.

وقال مسؤولو الانتخابات، إن 36% من حوالي 5.4 مليون ناخب مؤهل للتصويت قد أدلوا بأصواتهم.

وصرح نينيستو قائلاً إنه "راض جداً" عن أنه في اتجاهه نحو الفوز بولاية ثانية مدتها ست سنوات.

ونجح نينيستو في تحقيق توازن في علاقات بلاده، مع كل من الغرب وروسيا المجاورة في ظل أجواء جيوسياسية متوترة.