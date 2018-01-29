رئيس المفوضية الأفريقية يتوعد بفرض عقوبات على جنوب السودان

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، خلال افتتاح القمة الـ 30 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأحد، أن "الآوان قد حان" لفرض عقوبات على الذين يقوضون جهود السلام في جنوب السودان.

وندد فقي بـ "الوحشية غير المعقولة" و"العنف الأعمى" بين الأطراف المتنازعة في جنوب السودان الذي يشهد نزاعاً دامياً منذ ديسمبر2013، بعد عامين فقط من حصوله على الاستقلال.

وقال فقي، إن الاوان قد حان لفرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون جهود السلام.

من جهته، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعم أي مبادرة أفريقية من أجل رد أقوى على الاستخفاف بالهدنة.

وأشار غوتيريش إلى مشاركته مساء السبت في اجتماع مغلق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، قائلاً للصحافيين إنه "إذا لم يتم احترام وقف الأعمال القتالية فنحن متوافقون جميعاً على وجوب اتخاذ إجراءات أكثر شدة لضمان احترام ذلك".

أما الولايات المتحدة، الداعم الأبرز لاستقلال جنوب السودان وأكبر المانحين، فدعت مجدداً الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن إلى فرض حظر على وصول السلاح إلى هذا البلد.