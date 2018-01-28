مقتل 4 جنود في مالي بهجوم انتحاري على قاعدتهم شمال البلاد

الشارقة 24 – وكالات:

ذكرت مصادر أمنية ومسؤول محلي في مالي، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن أربعة جنود ماليين في هجوم على موقع عسكري في شمال شرق البلاد الأحد، في خضم أسبوع من العنف أثار المخاوف من تفاقم الوضع الأمني.

وقالت المصادر، إن المهاجمين الذين لم تعرف هويتهم قدموا قبل الفجر وطوقوا الموقع العسكري في بلدة ميناكا في صحراء مالي النائية قرب الحدود مع النيجر وقتلوا الجنود الأربعة.

وأكد مسؤول محلي أن خمسة مسلحين قتلوا بعد تبادل لإطلاق النار استمر 40 دقيقة على الأقل.

ويأتي الحادث، غداة مقتل 14 جندياً وإصابة 18 بجروح، خلال الهجوم الذي شنه إرهابيون على معسكر في سومبي التي تبعد نحو مئة كلم جنوب غرب تومبوكتو.

ويبعد معسكر ميناكا الذي تعرض للهجوم الأحد 700 كلم شرق تومبوكتو، في منطقة قريبة من حدود النيجر تنشط فيها المجموعات المتطرفة.