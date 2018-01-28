الشرطة الروسية توقف المعارض "نافالني".. والآلاف يتظاهرون ضد بوتين

الشارقة 24 – وكالات:

أوقفت الشرطة الروسية، المعارض الرئيسي للكرملين اليكسي نافالني الأحد في موسكو، فيما لبى الآلاف دعوته للتظاهر في أرجاء البلاد ضد انتخابات رئاسية وصفها بـ"الخدعة" ستجري في 18 مارس المقبل.

وبعيد انضمامه إلى مناصريه في تظاهرة في شارع تفيرسكايا في وسط العاصمة الروسية موسكو، اعتُقل نافالني من قبل الشرطة واقتيد بالقوة إلى داخل شاحنة ذات زجاج داكن، بحسب ما اظهرت صور نشرها مناصروه.

وقالت شرطة موسكو في بيان، إن المعارض اتهم بـ"انتهاك آليات تتصل بتنظيم تظاهرة".

وكان قد تم منع نافالني من خوض الانتخابات المقررة في مارس المقبل، وكان نافالني يقود منذ سنوات حركة احتجاجية قوية مدفوعة بمزاعم بتفشي الفساد في المستويات العليا من الحكومة.

وما لم تحدث مفاجآت، يرجح أن يفوز في الانتخابات المقبلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حصل على أكثر من 61 بالمئة من نوايا التصويت، متقدماً بأشواط على المرشحين الآخرين، كما أفاد استطلاع للرأي أصدرته في ديسمبر مؤسسة "فيتسيوم"، وسيتولى بذلك الرئاسة لولاية رابعة تستمر حتى 2024.