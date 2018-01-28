محادثات السلام المتعثرة في بؤرة التركيز مع اختيار القبارصة رئيساً جديداً

الشارقة 24 – رويترز:

يصوت القبارصة اليونانيون، اليوم الأحد، لاختيار رئيس جديد مكلف بكسر الجمود الذي يعتري محادثات توحيد الجزيرة، مما ينهي صراعاً أضر بالعلاقات اليونانية التركية وأحبط طموحات أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتنافس في انتخابات، اليوم الأحد، تسعة مرشحين بينهم الرئيس الحالي المحافظ نيكوس اناستاسيادس الذي يتصدر حالياً استطلاعات الرأي، وما لم يحدث تغير كبير للأمور، فلن يسفر الاقتراع عن فائز واضح، الأمر الذي سيقود إلى جولة إعادة في الرابع من فبراير.

وبدأ التصويت في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش) وسيستمر حتى السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية في 08:30 مساءً، لكن من المتوقع أن تظهر المؤشرات الواضحة على النتيجة قبل ذلك بفترة كبيرة.

وأياً كان الفائز فسيتعين عليه إيجاد سبيل لاستئناف المحادثات التي انهارت في سويسرا في يوليو 2017، بسبب الدور المستقبلي الذي ستلعبه تركيا في الجزيرة.