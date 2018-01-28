الصين تتطلع لإعادة علاقاتها مع اليابان إلى مسارها

الشارقة 24 - رويترز:

أفاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الياباني تارو كونو، الأحد، خلال اجتماع في بكين بأن الصين تتطلع إلى العمل مع اليابان لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.

وطالما تشاحنت الصين واليابان بسبب تاريخهما الأليم إذ كثيراً ما تتهم بكين طوكيو بعدم التكفير بشكل مناسب عن غزو اليابان للصين قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.

وشهدت أيضاً العلاقات بين الصين واليابان، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، خلافات بسبب نزاع على مجموعة من الجزر في بحر الصين الشرقي وبسبب ارتياب الصين في جهود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرامية إلى تعديل دستور اليابان السلمي.

لكن البلدين سعيا إلى تحسين العلاقات واجتمع آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر على هامش قمة إقليمية في فيتنام.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن وانغ قال لكونو إن زيارته التي جاءت مبكرة هذا العام تظهر رغبة اليابان القوية في تحسين العلاقات، وإن الصين تشيد بذلك لأن تحسن العلاقات يصب في صالح البلدين.