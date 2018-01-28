إنقاذ 7 ناجين من عبارة مفقودة في جنوب المحيط الهادئ

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر تقرير إخباري، الأحد، أنه تم إنقاذ 7 أشخاص على متن زورق إنقاذ في المحيط الهادئ، بعد رصدهم خلال بحث جوي عن عبارة مفقودة تحمل حوالي 50 شخصاً.

ورصدت طائرة مراقبة تابعة لسلاح الجو الملكي النيوزيلندي الزورق على بعد حوالي 300 كم جنوب شرقي دولة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ، الأحد، وفقاً لما ذكره راديو نيوزيلندا.

وتم توجيه سفينة صيد إلى الزورق لإنقاذ من كانوا على متنه والذين جاءوا من العبارة المفقودة، لكن لم ترد حتى الآن تفاصيل حول ما حدث للعبارة "إم في بوتيراوى".

وفقدت العبارة البالغ طولها 17,5 متر منذ 8 أيام حيث لم تصل إلى مقصدها في جزيرة كريباتى في الموعد المحدد، بعد رحلة روتينية تستغرق يومين من جزيرة نونوتي.