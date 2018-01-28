مقتل 2 في غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت هيئات الإنقاذ البحري في إيطاليا أن امرأتين فارقتا الحياة واعتبر العديد من المفقودين غرقى كما أنقذ العشرات بعد غرق مركب يحمل مهاجرين في البحر المتوسط.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال 83 مهاجراً بينهم 3 أطفال نجح المسعفون في تقديم الإسعافات الأولية لهم وانعاشهم.

وقالت منظمة "أس أو أس المتوسط" الخيرية على تويتر "إنه يوم مأساوي في المتوسط. تحركت سفينة الاكواريوس في مهمة إنقاذ لقارب فرغ من الهواء".

وأضافت "كان المهاجرون في المياه، انقذ منهم 83 شخصاً وهم بأمان على متن السفينة. امرأتان لم ننجح في انعاشهما تركتا طفلين يتيمين".

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" التي ساعدت أيضاً في عمليات الإنقاذ إن "العديد من الأشخاص فقدوا واعتبروا غرقى بينهم أطفال".