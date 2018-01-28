رئيس هندوراس يؤدي اليمين على وقع الاحتجاجات

الشارقة 24 – أ ف ب:



أقسم رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، اليمين الدستورية، يوم السبت، وسط احتجاجات للمعارضة التي ترفض إعادة انتخابه، وتتحدث عن عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.



وأدى هيرنانديز "49 عاماً" عضو الحزب الوطني "يمين"، والذي أعيد انتخابه في 26 نوفمبر، اليمين خلال جلسة لمجلس الشيوخ في الملعب الوطني في العاصمة تيغوسيغالبا، وسط تدابير أمنية كثيفة بسبب تظاهرات المعارضة.



وقال الرئيس أمام آلاف من أنصاره "أعد باحترام الدستور والقوانين".



وحاول أنصار المعارضة الوصول إلى الملعب، لكن الشرطة منعتهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وفي شوارع أخرى في العاصمة عمدت السلطات إلى إقامة حواجز.