آلاف المتظاهرين في ألبانيا يطالبون باستقالة الحكومة

الشارقة 24 – أ ف ب:



طالب الآلاف من متظاهري المعارضة، يوم السبت، في تيرانا باستقالة الحكومة الاشتراكية برئاسة رئيس الوزراء الألباني إيدي راما المتهم بالتواطؤ مع أوساط الجريمة المنظمة.



وقال رئيس الحزب الديموقراطي "يمين الوسط" لولزيم باشا أمام الحشود: "راما يجب أن يرحل، لقد جعل ألبانيا بؤرة للجريمة المنظمة ومهربي المخدرات".



وردد المتظاهرون الذي رفعوا الأعلام الألبانية، هتافات تدعو إلى رحيل راما ورافضة لجعل البلاد "دولة تهريب".



وشارك أكثر من عشرة آلاف شخص في هذه التظاهرة، بحسب تقديرات صحافيين لكن المنظمين قالوا إن العدد بلغ حوالي 300 ألف، وانتشر حوالي 1500 عنصر شرطة.



وحمل المتظاهرون أيضاً صور رئيس الوزراء، ووزير الداخلية السابق سمير طاهري حليف راما الذي يخضع منذ عدة أشهر لتحقيق بسبب علاقاته المفترضة بتهريب القنب دولياً.