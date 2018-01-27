واشنطن تطمئن إفريقيا بـ "احترامها العميق" لها

الشارقة 24 - د ب أ:



حاولت الولايات المتحدة طمأنة القادة الأفارقة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحترم القارة الإفريقية، بالرغم من تصريحات منسوبة لترامب أشار فيها إلى دول إفريقية بأنها "قذرة".



وقال كريس ميدي المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الاتحاد الإفريقي يوم السبت: "الولايات المتحدة تحترم بشدة الدول الإفريقية ومواطنيها".



وجاءت تصريحات ميدي عقب رسالة من ترامب إلى الاتحاد الإفريقي قبل قمة الاتحاد في إثيوبيا، يوم الأحد.



وجاء في الرسالة الصادرة بتاريخ 25 يناير الجاري: "الولايات المتحدة تحترم بعمق الشراكات والقيم التي نتقاسمها مع الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء والمواطنين في جميع أنحاء القارة"، وأضاف: "أريد أن أؤكد أن الولايات المتحدة تحترم بعمق شعب إفريقيا وأن التزامي بعلاقات قوية ومحترمة مع الدول الإفريقية كدول ذات سيادة، هو التزام قوي".



كما أكد ترامب على التعاون الأميركي في مكافحة الإرهاب والتزامه بالتجارة والتنمية مع الدول الإفريقية.



وقال ترامب في رسالته إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون سيقوم بـ "زيارة موسعة" لأفريقيا في مارس المقبل.



وواجه ترامب عاصفة من الانتقادات حول ما نسب إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، بوصفه لهايتي والسلفادور ودول إفريقية بأنها "قذرة" في اجتماع عقد في واشنطن.



واضطر ترامب إلى إنكار ذلك التعليق، وقال إنه ليس عنصرياً.