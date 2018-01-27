40 قتيلاً ومئات الجرحى في اعتداء بسيارة مفخخة في كابول

الشارقة 24 – وكالات:



صرح المتحدث باسم وزارة الصحة في العاصمة الأفغانية كابول وحيد مجروح، أن الحصيلة الأخيرة من مستشفيات كابول جراءالهجوم التفجيري بسيارة مفخخة في كابول، اليوم السبت هي 40 قتيلاً و140 جريحاً.



ومن جانبه، قال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، رحيمي، إن "الانتحاري استخدم سيارة اسعاف، وقال عند الحاجز الأول إنه ينقل مريضاً إلى مستشفى جمهوريات، لكن قوات الأمن تعرفت عليه عند الحاجز الثاني فقام بتفجير السيارة المحشوة بالمتفجرات".



وأدى عصف الانفجار إلى تطاير زجاج النوافذ على بعد مئات الأمتار، بينما شعر به السكان من على بعد كيلومترين على الأقل، كما أدى إلى انهيار مبان صغيرة مجاورة.



ويوم السبت يوم عمل في أفغانستان وكانت الشوارع مزدحمة وقت وقوع الانفجار.



وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الاعتداء، على وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون ثاني هجوم لها في كابول في غضون أسبوع.