فرنسا تبيع 5 طائرات مقاتلة للأرجنتين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقيع عقد لبيع خمس طائرات مطاردة "سوبر-ايتندار" للأرجنتين وذلك إثر اجتماعه مع نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك "في المجال التجاري أشدنا بالاتفاق الموقع من وزيرينا للدفاع لبيع خمس طائرات سوبر ايتندار محدثة مع تجهيزاتها للقوات المسلحة الأرجنتينية".

وكان تم سحب آخر طائرات سوبر-ايتندار من الخدمة في فرنسا في يوليو 2016، والطائرة كانت صممتها شركة داسو للبحرية الفرنسية في 1978.

وكانت الأرجنتين اشترت طائرات من هذا النوع في 1979 من فرنسا واستخدم بعضها في الحرب البريطانية الأرجنتينية، وأغرقت إحدى هذه الطائرات بارجة للبحرية البريطانية في 1982 بعد أن أصابتها بصاروخ إيكزوسيت وهو أيضاً من صنع فرنسي.