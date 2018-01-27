قتيل وجريحان بإطلاق نار في هولندا

الشارقة 24 – أ ف ب:



قتل شخص على الأقل، وأصيب اثنان آخران، إثر إطلاق نار في وسط مدينة أمستردام، مساء الجمعة.



وقال ليو دورتلاند المتحدث باسم الشرطة الهولندية: "توفي شخص وأصيب اثنان بجروح هما رجل وشابة ونقلا إلى المستشفى بعد إطلاق نار في شارع غروت فيتنبورغغرشتات في وسط المدينة"، وأضاف "الأمر لا يتعلق باعتداء بل بحادث إجرامي"، مشيراً إلى أن الشرطة لا تزال تبحث عن مطلق أو مطلقي النار.



وسمع شهود عدة طلقات وشاهدوا رجلاً ملثماً يلوذ بالفرار، بحسب وسائل إعلام هولندية.



وأضاف المتحدث أن وحدة الأبحاث تجري تحقيقاً واسعاً، وتم إغلاق شوارع الحي.



وتستمع الشرطة حالياً إلى شهود ورفعت بصمات من موقع الجريمة.