إسبانيا تطرد السفير الفنزويلي في معاملة بالمثل

الشارقة 24 – كونا:



أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الجمعة، قرارها طرد السفير الفنزويلي لديها، واعتباره "شخصاً غير مرغوب به"، رداً على قرار فنزويلا طرد السفير الإسباني في كراكاس.



وقال المتحدث باسم الحكومة وزير التربية والثقافة الإسباني أنييغو دي فيغو في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه تم منح السفير الفنزويلي ماريو إيسيا مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، وأوضح أن طرد السفير الفنزويلي يأتي ضمن إطار "التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل"، مؤكداً أنه قرار متناسب مع قرار حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بطرد السفير الإسباني في كراكاس.



وشدد في الوقت نفسه على أن إسبانيا تأسف لقرار فنزويلا، معرباً عن رغبة مدريد في الحفاظ على علاقات الاحترام والصداقة والتعاون مع فنزويلا رغم أن مادورو يجعل ذلك صعباً.



ويأتي ذلك رداً على قرار اتخذته فنزويلا الخميس بطرد السفير الإسباني لديها خيسوس سيلفا فيرنانديز واعتباره شخصاً غير مرغوب به، ثم الإعلان عن منحه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، احتجاجاً على ما اعتبرته كراكاس "هجمات مستمرة وتدخلاً متكرراً لإسبانيا في الشؤون الداخلية" للبلاد.



وتحمل حكومة مادورو رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مسؤولية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بحق سبعة من أهم القيادات الفنزويلية، معتبرة أن راخوي تلقى تلك التعليمات في اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في 26 سبتمبر الماضي.