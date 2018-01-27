أميركا توسع عقوباتها على روسيا وموسكو تتوعد بالرد

الشارقة 24 – رويترز:



أضافت الولايات المتحدة، مسؤولين من روسيا وشركات للطاقة، إلى القائمة السوداء للعقوبات، يوم الجمعة، قبل أيام من موعد الكشف عن تفاصيل بشأن عقوبات أخرى محتملة على موسكو.



وقد تصدر واشنطن بحلول، يوم الإثنين، تقارير تفصل المجالات الممكنة لتوسيع العقوبات على روسيا، بسبب اتهامها بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، وهو اتهام نفاه الكرملين مراراً.



وتفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على روسيا، بسبب ضمها القرم من أوكرانيا في 2014 ودعمها متمردين انفصاليين يقاتلون في شرق أوكرانيا.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية: إنها أضافت 21 شخصاً وتسع شركات إلى قائمة العقوبات بعضهم ضالع في توريد توربينات غاز من إنتاج شركة سيمنس إلى القرم، وأضافت أنه لا صلة بين الإعلان الذي صدر يوم الجمعة بشأن العقوبات وبين التقارير المقرر أن تصدر يوم الإثنين.



وأوضحت في بيان "إجراء اليوم جزء من التزام وزارة الخزانة المستمر بمواصلة العقوبات على روسيا، هذا الإجراء يؤكد معارضة حكومة الولايات المتحدة لاحتلال روسيا شبه جزيرة القرم ورفضها القاطع الاعتراف بضمها".



ومن بين المضافين لقائمة العقوبات أندريه تشيريزوف نائب وزير الطاقة الروسي الذي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه لدوره في تسليم التوربينات للقرم العام الماضي.



وقالت وزارة الخزانة إن القائمة أصبحت تشمل الآن أيضاً سيرغي توبور-جيلكا رئيس شركة تكنوبرومكسبورت الهندسية، بالإضافة إلى عدة شركات تابعة لشركة سورجوتنفتيجاز لإنتاج النفط.



وفي موسكو، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب روسي كبير قوله إن العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا خطوة مدمرة ستؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين موسكو وواشنطن.



وقال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما إن روسيا سترد على العقوبات الجديدة.