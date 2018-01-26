ترامب يؤكد من دافوس تمسكه بشعار "أميركا أولاً"

الشارقة 24 – وكالات:



أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، تمسكه بشعار "أميركا أولاً"، قائلاً في الوقت نفسه إن هذا "لا يعني الانعزال عن الآخرين".



وأضاف ترامب في مداخلته أمام الدورة الـ 48 للمنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، أن بلاده مستعدة للتعاون مع مختلف دول العالم في جميع المجالات، مبيناً أن سياسة واشنطن ترمي إلى إصلاح التجارة الدولية، لتستفيد منها مختلف الفئات، ذلك لأن التجارة الحرة يجب أن تكون عادلة.



وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة "لن تغض الطرف" على الممارسات الاقتصادية "التجارة غير العادلة"، مؤكداً مواصلة واشنطن تعديل سياساتها الاقتصادية واستعدادها لإبرام الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع مختلف دول العالم.



في الوقت ذاته، دعا ترامب دول مجموعة الاتفاق الاقتصادي الاستراتيجي بين ضفتي المحيط الهادئ إلى الدخول في مفاوضات جديدة حول مضمون الاتفاقية، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، وإعلان كندا تشكيل تحالف اقتصادي جديد تشارك فيه أيضا دول من أميركا الجنوبية.



وقال ترامب إن السنة الأولى من حكمه، مكنت الأميركيين من استعادة الثقة في بلادهم، وقلصت معدلات البطالة بسبب فتح وظائف جديدة، متوقعاً استمرار تراجع نسب البطالة، وأوضح أنه كرئيس للولايات المتحدة، فإنه يمثل اهتمامات شعبه الذي يأمل في انتعاش اقتصادي متواصل واستقرار وأمن "لا سيما وأن الأميركيين لديهم أفضل جامعات في العالم، وأفضل مؤسسات اقتصادية أيضاً"، كما أن سنة واحدة من حكمه دفعت الشركات الصغرى إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد.



ودافع ترامب عن نظام الضرائب الذي اعتمده أخيراً، مؤكداً أنه الأفضل للأميركيين، واستغرق العمل عليه فترة طويلة.



وعلى الصعيد الدولي، قال إن بلاده نجحت من خلال تحالف دولي واسع في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، فتقلصت المساحات التي يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا كما ستواصل واشنطن سياساتها لمحاربة أفكار التنظيم الشريرة، وعدم جعل أفغانستان ملاذاً آمناً للإرهابيين، ودافع عن سياسته في التعامل مع ملف المهاجرين، مشيراً إلى الحاجة لتطوير نظام استقدام أسر المهاجرين.



وكان ترامب وصل إلى سويسرا الخميس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في زيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس أميركي للمنتدى منذ زيارة الرئيس بيل كلينتون له عام 2000.



وعقد الرئيس الأميركي لقاءات ثنائية على هامش فعاليات المنتدى مع عدد من كبار السياسيين ومن بينهم رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.



يذكر أن فعاليات الدورة الـ 48 للمنتدى الاقتصادي العالمي، انطلقت الثلاثاء الماضي، وتختتم في وقت لاحق الجمعة، في حين شهدت أعمالها مشاركة 70 رئيس دولة وحكومة و240 وزيراً و3500 من كبار صناع القرار السياسي والاقتصادي وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.