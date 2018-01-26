مقتل 31 وإصابة 40 جراء حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكر تقرير إعلامي أن 31 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون اليوم الجمعة، جراء حريق اندلع بمستشفى في كوريا الجنوبية.

ويعتقد أن الحريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في غرفة الطوارئ في الطابق الأرضي من المستشفى الواقع بمدينة ميريانج بجنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن ما لا يقل عن 100 مريض كانوا داخل المستشفى عندما اندلع الحريق.

وأضافت الوكالة أنه تم إجلاء 93 مريضاً من المستشفى دون أن يمسسهم ضرر.

ولم يتم الكشف عن سبب اندلاع الحريق.

وحال الدخان الكثيف دون وصول رجال الإنقاذ إلى ما تبقى من المرضى داخل المستشفى ومعظمهم من كبار السن.