نزوح 800 ألف طفل بسبب الصراع في الكونغو الديموقراطية

الشارقة 24 – وام:

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف": إن موجات العنف التي تشهدها جمهورية الكونغو الديموقراطية أدت إلى نزوح أكثر من مليون و300 ألف شخص، بينهم أكثر من 800 ألف طفل.

وذكرت اليونيسيف في بيان لها يوم الخميس، أن جمهورية الكونغو هي الآن موطن لأحد أكبر أزمات النزوح للأطفال في العالم.

وأشار الممثل بالنيابة لليونيسيف في جمهورية الكونغو الدكتور تاجودين أويويالي إلى أن مئات الآلاف من الأطفال شرق البلاد لم يعد يحصلون على الرعاية الصحية والتعليم ويعاني الكثير منهم من الفظائع على يد المقاتلين، وناشدت تقديم دعم بمبلغ 65 مليون دولار لبرنامج الاستجابة للطوارئ في تنجانيقا وجنوب كيفو على مدى الأشهر الستة المقبلة.