ميانمار تفتح مخيمات لاستقبال العائدين من الروهينغا

أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار خلال رحلة الفرار إلى بنغلاديش، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

قام وفد دولي يقدم استشارات لميانمار ومجموعة من مندوبي وسائل الإعلام، بجولة في مخيم تونج بيو ليتوي للاجئين خارج بلدة مونجداو قرب الحدود مع بنغلاديش.

وسيكون المخيم منطقة لاحتجاز اللاجئين مؤقتا إذ ستجري السلطات في ميانمار عملية للتحقق من هوياتهم قبل إرسالهم إلى مخيمات في منطقة أخرى.

ودعت الأمم المتحدة ميانمار إلى السماح لمنظمات الإغاثة بدخول مخيمات أقامتها لعشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا المسلمين قبل عودتهم إلى ديارهم التي تركوها هرباً من العمليات العسكرية لجيش ميانمار.

وفر ما يربو على 688 ألفاً من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس من العام الماضي، بعدما شن جيش ميانمار حملة في شمال ولاية راخين، وسط تقارير شهود عن عمليات قتل ونهب.

ووصفت الأمم المتحدة الحملة العسكرية ضد الروهينغا بأنها تطهير عرقي بحق الأقلية المسلمة.