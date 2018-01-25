مقتل شرطيين وإصابة 12 جراء انفجار قنبلة يدوية في الفلبين

الشارقة 24 – واس:

ذكرت الشرطة الفلبينية أن شرطيين اثنين قتلا وأصيب 12 من بينهم رئيس بلدية ونائب، جراء انفجار قنبلة يدوية في الفلبين.

وكان الضحايا يشاهدون عرضاً لألعاب نارية ضمن احتفالات في مدينة لاباز بإقليم أبرا "340/ كم شمال العاصمة مانيلا" عندما وقع الانفجار.



وقال المسؤول بالشرطة إدوارد كارانزا، إن الشرطيين القتيلين كانا ضمن وحدة لتأمين الاحتفالات في ساحة البلدة.



وأضاف، أن عضو الكونغرس جوزيف بيرنوس ورئيس بلدية لاباز مينشي بيرنوس أصيبا بجروح في انفجار القنبلة، إلا أنهما خرجا من المستشفى بعد تلقي العلاج، مفيداً بأن المحققين مازالوا يحددون الدافع وراء الهجوم، ويبحثون عن رجلين يقال إنهما ألقيا القنبلة اليدوية على الحشد.