ترامب يبدي استعداده للشهادة في تحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات

الشارقة 24 - رويترز:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه مستعد للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أنا أتطلع لها حقاً... سأدلي بها تحت القسم".

وعلى الرغم من أن ترامب سبق أن تعهد بالتعاون مع تحقيق مولر، فقد جاء تأكيده الأخير في الوقت الذي يصعد فيه البيت الأبيض وحلفاؤه في الكونغرس الهجوم على مصداقية التحقيق ولم يوضح ترامب نفسه ما إذا كان سيجيب على الأسئلة.

وقالت مصادر على معرفة بالتحقيق إن محامي ترامب يتحدثون إلى فريق مولر بشأن اللقاء. وقال ترامب "أود أن أنجزه في أقرب وقت ممكن".

وقال تاي كوب، المحامي المكلف بصياغة رد البيت الأبيض على تحقيق مولر، في بيان إن ترامب كان يتحدث على عجل إلى الصحافيين قبل أن يغادر إلى دافوس بسويسرا. وأضاف أن ترامب أكد على أنه لا يزال ملتزماً بالتعاون مع التحقيق ويتطلع إلى الحديث مع مولر.