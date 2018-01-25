متحف اللوفر يغلق معرض الفن الإسلامي لفيضان نهر السين

الشارقة 24 – رويترز:

قام متحف اللوفر في باريس بإغلاق طابقه السفلي الخاص بعرض الفن الإسلامي، أمس الأربعاء، بعد ارتفاع حاد في منسوب مياه نهر السين، جراء أمطار غزيرة استمرت لأسابيع.

وغمرت المياه طرق السير على جانبي النهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وزاد منسوب المياه لمستوى مرتفع جداً حال دون مرور المراكب النهرية أسفل الجسور القديمة المحيطة بكاتدرائية نوتردام.

وتم توجيه النصح إلى السياح والسكان المحليين بالابتعاد عن ضفاف النهر خشية الغرق بفعل دوامات المياه، ورست مراكب على جانبي النهر وبدت كما لو كانت عالقة وسط نهر أكثر اتساعاً.

وأغلقت 6 محطات للقطارات تقع بالقرب من النهر ومنها محطة سان ميشيل بالحي اللاتيني الذي يجتذب الكثير من السياح.

وقرر متحف اللوفر، وهو أقدم متحف في العالم وتضم كنوزه لوحة (موناليزا) للرسام ليوناردو دا فينشي وتمثال فينوس دي ميلو، إغلاق قاعة العرض بالطابق السفلي كإجراء احترازي لأن جزءاً كبيراً من المبنى مجاور لنهر السين.