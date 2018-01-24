قتيلان في حادث إطلاق نار بمدرسة بولاية كنتاكي الأميركية

الشارقة 24 - د ب أ:

أفادت السلطات، أمس الثلاثاء، أن طالباً (15 عاماً) أطلق النار على مدرسة ثانوية في غربي كنتاكي، ما أودى بحياة اثنين من زملائه الطلاب وإصابة 12 آخرين.

وقال مات بيفين حاكم ولاية كنتاكي إن خمسة آخرين أصيبوا بجروح غير نارية، مضيفاً أنه يعتقد أن جميع الضحايا من الطلاب.

وذكر ريك ساندرز مفوض شرطة ولاية كنتاكي أن المشتبه به الذي فتح النار من مسدس قبل الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي ( 14:00 بتوقيت جرينتش ) ألقى القبض عليه في مكان الحادث، وإنه سيواجه اتهامات بالقتل والشروع في القتل.