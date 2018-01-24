روسيا: منظومة "إس-400" الصاروخية تستقطب دولاً عربية

الشارقة 24 – وام:

كشف رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور بونداريف، اليوم الثلاثاء، عن أن عدداً من الدول العربية مهتمة بشراء السلاح الروسي، وأضاف البرلماني الروسي أن "الدول العربية مهتمة خاصة بشراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400" والمضادة للأهداف الجوية".

وأعلن بونداريف أن "من بين المتقدمين المحتملين للشراء، مصر وسوريا والعراق والسودان" غير أن السفير المصري في روسيا إيهاب طلعت نصر قال: إنه "لا توجد معلومات عن مباحثات شراء "إس -400" من روسيا".

يذكر أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، وقد دخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.