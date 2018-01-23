ثوران بركان في منتجع للتزلج باليابان

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت تقارير تلفزيونية بأن بركاناً قذف صخوراً على المتزلجين في منتجع جبلي بوسط اليابان، وأن أحد المتزلجين اعتبر في عداد المفقودين في أعقاب انهيار جبلي وقع بعد وقت قصير من ثوران البركان.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية اليابانية، إنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص من الانهيار الجبلي، فيما أرسلت المزيد من الفرق إلى الموقع القريب من بلدة كوساتسو للبحث عن المتزلج المفقود.

ولم يتضح ما إذا كان الانهيار الجبلي حدث بسبب النشاط البركاني.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركان جبل كوساتسو شايرين الذي يبلغ ارتفاعه 2160 متراً ثار على ما يبدو صباح اليوم الثلاثاء.