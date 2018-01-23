مجلس الشيوخ الأميركي ينهي أزمة الحكومة الفدرالية

الشارقة 24 - د ب أ:

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 81 عضواً، ومعارضة 18 آخرين، لصالح وقف النقاش حول مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 8 فبراير المقبل، ما يمهد الطريق لإجراء تصويت على الاتفاق وإنهاء أزمة الحكومة ويمهد الطريق لعودتها للعمل.

وانضم أكثر من 30 عضواً من الديموقراطيين إلى الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في التصويت الإجرائي، ليتم الوصول بسهولة إلى الأغلبية الكبيرة المطلوبة والتي تتألف من 60 صوتاً في المجلس الذي يضم 100 عضو.

ويمهد هذا التصويت الطريق أمام تصويت آخر على مشروع قانون لموازنة قصيرة الأجل تنهي إغلاق الحكومة.

وقال زعيم الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر: إن عمليتي التصويت بمجلس الشيوخ تعنيان إنهاء توقف عمل الحكومة، وأضاف أن المجلس يستطيع الآن المضي قدماً في قضايا أخرى، من بينها مشروع قانون بشأن المهاجرين الشباب والموازنة وغيرها من القضايا.