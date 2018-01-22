جورج ويا يؤدي اليمين رئيساً لليبيريا

الشارقة 24 – رويترز:

وعد نجم كرة القدم السابق جورج ويا، الذي فاز برئاسة ليبيريا الشهر الماضي، بشن حملة على الفساد مع أدائه اليمين، يوم الإثنين.

واحتشد الآلاف من المؤيدين ورؤساء المناطق والوجهاء في إستاد بالعاصمة مونروفيا لمشاهدة ويا، الذي خرج من أحياء المدينة الفقيرة ليصبح واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم في إفريقيا، وهو يؤدي اليمين لتولي رئاسة البلاد.

ويمثل أداؤه اليمين أول انتقال سلمي وديموقراطي للسلطة في ليبيريا في أكثر من سبعة عقود.

وخاض ويا جولة إعادة حقق فيها انتصاراً كاسحاً الشهر الماضي، بفضل التأييد الكبير الذي حظي به من الشباب والفقراء.

وفي كلمته التي ألقاها أمام الحشود مرتدياً جلبابه الإفريقي الأبيض، وعد ويا بتنفيذ الوعود الرئيسية التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية.