تيريزا ماي وتيلرسون يتفقان على أهمية مواجهة النشاطات الإيرانية

الشارقة 24 – واس:

أكّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل مواجهة النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الجانبين، تزامناً مع بدء الوزير الأميركي تيلرسون اليوم زيارة رسمية إلى بريطانيا التقى خلالها نظيره البريطاني بوريس جونسون.

وأوضح متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية في بيان صحافي، أنه جرى في اجتماعات وزير الخارجية الأميركي والجانب البريطاني بحث "العلاقة الخاصة" بين البلدين وسبل تعزيزها في ظل التحديات التي تواجه العالم إضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.