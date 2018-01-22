الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات تشمل حظراً على السفر وتجميد أصول على مواطنين كوريين شماليين متهمين بمساعدة بيونغ يانغ في الالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة المرتبطة بتجاربها النووية واختباراتها للصواريخ الباليستية.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الإجراءات، يوم الإثنين، التي تأتي ضمن أحدث جولة من عقوباتهم على كوريا الشمالية، والتي أدت لتقليل حجم التجارة مع بيونغ يانغ بشدة، وذلك في محاولة لإبداء التضامن مع كوريا الجنوبية واليابان الشريكين التجاريين الكبيرين للاتحاد.

وكانت الأمم المتحدة قد عرفت كثيراً ممن استهدفتهم العقوبات بأنهم دبلوماسيون كوريون شماليون في إفريقيا وآسيا، يستخدمون شركات عبارة عن واجهات في دول مثل موزامبيق وإريتريا وماليزيا، لإمداد النظام الكوري الشمالي بالفحم والسلاح وأجهزة إرسال وإمدادات أخرى مهمة.