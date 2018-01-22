برلمان كتالونيا يرشح بودجمون لرئاسة الإقليم مجدداً

الشارقة 24 – وكالات:

رشح برلمان إقليم كتالونيا، يوم الإثنين، كارلس بودجمون لرئاسة الإقليم من جديد، في ضربة لجهود الحكومة المركزية لتقويض مسعى الإقليم للاستقلال، والذي دفع إسبانيا إلى أزمة سياسية.

وبينما أعلن رئيس البرلمان أن بودجمون هو المرشح الوحيد للمنصب الذي أُقيل منه في أكتوبر الماضي، سعى النظام القضائي الإسباني لتضييق الخناق حوله.

وطلب الادعاء الإسباني إعادة تفعيل أمر اعتقال أوروبي للقبض على بودجمون في الدنمارك بتهم التحريض والتمرد.

ووصل بودجمون في وقت سابق يوم الإثنين إلى كوبنهاغن في أول زيارة خارج بلجيكا التي مكث فيها ثلاثة أشهر في منفى اختياري.

وفر بودجمون إلى بروكسل في أكتوبر الماضي، بعد أن أقالته الحكومة المركزية في أعقاب قيادته مسعى للانفصال توج باستفتاء وصفته إسبانيا بأنه غير مشروع وإعلان برلمان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد.

وقال روجيه تورين الرئيس المنتخب حديثا للبرلمان والمؤيد للانفصال "أؤكد أن المرشح الوحيد الذي تم اقتراحه هو السيد كارلس بودجمون، أدرك المخاطر التي تقع على عاتقه لكني مدرك أيضاً لأهليته الكاملة لأن يكون مرشحاً"، ودعا إلى الحوار مع إسبانيا لحل الأزمة.

وبعد وصول بودجمون بقليل إلى كوبنهاغن، قال الادعاء الإسباني إنه طلب من المحكمة العليا إعادة تفعيل أمر اعتقاله بتهم التحريض والتمرد الذي تم إلغاؤه بعد فراره إلى بلجيكا.

ورفضت المحكمة العليا الإسبانية طلباً من الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال أوروبية ضد زعيم بوجديمون .