آبي يتفادى وضع جدول زمني لتعديل الدستور السلمي

الشارقة 24 – رويترز:

قام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، اليوم الإثنين، بالتعهدات المعتادة بإصلاح الاقتصاد وتعزيز الدفاع، إلا أنه لم يضع جدولاً زمنياً لتحقيق هدفه وهو مراجعة دستور البلاد السلمي.

تأتي مساعي آبي الطموحة في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ويعكس حذر آبي من وضع جدول زمني حساسية مهمة تعديل المادة التاسعة من دستور البلاد التي تحظر تشكيل جيش.

وفسرت الحكومات المتتالية المادة التاسعة على أنها تسمح بوجود قوات فقط للدفاع عن النفس.

إلا أن آبي يسعى لبناء إرث دائم مع دخوله عامه السادس كرئيس للوزراء بإضافة بند يوضح أن تشكيل جيش أمر دستوري.

وقال في كلمته للبرلمان: "أتمنى أن يقدم كل حزب مقترحات محددة للبرلمان... وتعميق النقاش والمضي قدماً".

وأضاف: "من أجل أحفادنا.. ألم يصبح الوقت مناسباً لإحراز تقدم تجاه بناء دولة جديدة".

وتتطلب التعديلات موافقة ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان وأغلبية الناخبين في استفتاء.