الأثرياء الأتراك يلجؤون للحصول على "التأشيرة الذهبية" للاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 - د ب أ:

يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تسير على النهج الصحيح، ولكن ليس كل تركي يشاركه هذا الرأي، ويشعر بعضهم بالقلق بما فيه الكفاية إزاء المستقبل السياسي والاقتصادي لتركيا، بشكل يدفعهم إلى اتخاذ إجراء لتأمين أنفسهم من تداعيات التطورات المستقبلية.

من بين هذه الإجراءات إجراء يقوم به عدد صغير وإن كان آخذاً في التزايد من الأثرياء الأتراك بالسعي للحصول على تصاريح بالإقامة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لأنفسهم ولأفراد أسرهم.

وهذا الإجراء أصبح متاحاً من خلال برنامج للاستثمار في اليونان يطلق عليه اسم "تأشيرة الدخول الذهبية"، وهذا البرنامج أصبح بدوره نموذجاً للنشاط التجاري يمارسه بانوس روزاكيس.

وروزاكيس هذا هو المدير العام لشركة تسمى "الإقامة في اليونان" تقوم بتسهيل إصدار "تأشيرات الدخول الذهبية"، وهي برنامج ترعاه الدولة يهدف إلى اجتذاب المستثمرين لإقامة مشروعات في اليونان.

ويقضي البرنامج بمنح تصريح بالإقامة في اليونان "منذ اليوم الأول" لأي فرد يستثمر 250 ألف يورو (33135 دولار) على الأقل، في شراء وحدة سكنية في أثينا، على أن يكون تصريح الإقامة للمشتري ولزوجته أو لزوجه، ولأطفاله الأقل من 21 عاماً في العمر ولأبويه وأيضاً لوالد ووالدة زوج أو زوجة المشتري، ولا يتطلب من الشخص المشتري الإقامة الفعلية في اليونان، وفي الحقيقة لا يهتم بذلك معظم زبائن شركة روزاكيس.

وما يهتم به هؤلاء الزبائن بدرجة أكبر هو الميزة التي يحصلون عليها من هذا الاستثمار، وهي أساساً الحق في السفر بتأشيرة مجانية لمنطقة الشنغن والتي تضم إلى جانب اليونان 25 دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي.

وليست اليونان هي الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي تعرض "تأشيرة الدخول الذهبية"، ولكنها تعرض أقل استثمار للحصول على هذه التأشيرة.