إصابة 15 في حادث اصطدام قطار بحاجز في سيدني

الشارقة 24 - رويترز:

قال متحدث باسم الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا إن ما لا يقل عن 15 شخصاً أصيبوا، الإثنين، عندما اصطدم قطار بحاجز في شمال غرب سيدني أكبر مدن أستراليا.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية اقتحام القطار الحواجز الموجودة في نهاية خط السكك الحديدية في ريتشموند الواقعة على بعد نحو 65 كيلومتراً شمال غربي وسط سيدني. ونُقل المصابون على محفات إلى عربات إسعاف كانت في انتظارهم.

وقال كريس براي المتحدث باسم الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز إنه تعين نقل 5 أشخاص للعلاج في المستشفى كما أصيب 10 آخرون بجروح أقل خطورة على الرغم من احتمال ارتفاع هذه الأعداد.

وقالت شركة نيو ساوث ويلز ترينز على تويتر إن القطار اصطدم بحاجز في نهاية الخط.