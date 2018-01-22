وزير خارجية فرنسا يعتزم زيارة إيران بعد إنذار ترامب بشأن الاتفاق النووي

الشارقة 24 – رويترز:

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه سيزور إيران في الخامس من مارس، لبحث برنامجها للصواريخ الباليستية والاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع الدول الكبرى في 2015، مع تزايد حدة التوتر بين البلدين.

وقال لو دريان إنه سيناقش هذا الاتفاق النووي التاريخي بعد الإنذار الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 يناير لبريطانيا وفرنسا وألمانيا بضرورة "إصلاح" الاتفاق وإلا سينسحب منه.

وتزايدت حدة التوتر بين إيران وفرنسا في الأشهر الأخيرة، مع تبادل الجانبين التصريحات اللاذعة التي تضمنت اتهام لو دريان إيران بأنها تتملكها "إغراءات الهيمنة" في المنطقة.

واستاء المسؤولون الإيرانيون بشكل خاص من انتقاد فرنسا لاختبارات طهران لصواريخ باليستية، ومن إشارات إلى احتمال فرض عقوبات عليها بسبب هذه الاختبارات.

وقال لو دريان: "إذا كانت إيران تريد العودة إلى مصاف الدول عليها أن تتعاون بشأن هذه المسائل، وإلا فإنها ستكون دائماً بشكل منطقي محل شك في أنها تريد تطوير أسلحة نووية".

وكان لو دريان قد ألغى زيارة لطهران في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب المظاهرات في إيران.