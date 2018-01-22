مقتل 3 وإصابة 18 في انفجار قنبلة بتايلاند

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت الشرطة أن دراجة نارية مفخخة تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في مقاطعة يالا، جنوبي تايلاند، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، في أحدث أعمال عنف المتمردين في المنطقة.

وقال روناسيلب فوسارا قائد الشرطة بالمنطقة الجنوبية، إن الانفجار نجم عن وضع عبوة ناسفة محلية الصنع داخل خزان وقود دراجة نارية متوقفة أمام سوق للمواد الغذائية الطازجة في يالا، على بعد 1080 كيلومتراً جنوب بانكوك.

وحدثت الإصابات لمواطنين تايلانديين من الديانات البوذية والإسلامية.

وذكرت الشرطة أن المصابين نقلوا جميعاً إلى مستشفى محلي حيث لقى ثلاثة منهم حتفهم في وقت لاحق.

وتشتبه الشرطة في أن المسؤولين عن الهجوم من متمردي المنطقة لأنهم استخدموا نفس النوع من القنابل التي استخدمت في هجماتهم المتفرقة خلال الأعوام الماضية.

وقال روناسيلب إن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.