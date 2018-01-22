بنغلاديش: إعادة الروهينغا ستتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة

من أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار خلال رحلة الفرار إلى بنغلاديش، أرشيفية

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

سعت بنغلاديش، أمس الأحد، إلى اطمئنان المجتمع الدولي إزاء خطة لإعادة مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بورما، بتأكيدها أن العملية "اختيارية" وستجرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقال وزير خارجية بنغلاديش عبد الحسين محمود علي في شرح للخطة أمام دبلوماسيين غربيين، إن العملية التي تهدف إلى إعادة نحو 750 ألف لاجئ هربوا من النزاع والحملة العسكرية التي شنتها القوات البورمية ستتم بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال الوزير خلال اللقاء في دكا: "بهدف التأكيد على أن العودة اختيارية، أدرجت بنغلاديش بنوداً تشرك المفوضية العليا للاجئين ومنظمات دولية أخرى في كامل عملية العودة".

ومن المقرر أن تبدأ عمليات إعادة اللاجئين الذين يعيشون ظروفاً بائسة في مخيمات مكتظة عند الحدود بين بنغلاديش وبورما في غضون أيام، ويتوقع أن تستمر لنحو سنتين.

إلا أن هذه الخطط لقيت ردود فعل غاضبة من قبل لاجئي الروهينغا الذين لا يزال الكثيرون منهم تحت تأثير الصدمة لما شهدوه من أعمال عنف بما فيها القتل والاغتصاب وإحراق المنازل.